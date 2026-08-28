В Казахстане предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков

МВД РК предложило перевести незаконные хранение, приобретение и перевозку наркотиков без цели сбыта (если размер не относится в крупному или особо крупному) из уголовной плоскости в административную.

В Министерстве внутренних дел Казахстана подготовили поправки, переводящие некоторые наркопреступления небольшой тяжести в разряд административных правонарушений. Проект нового закона опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно инициативе, из Уголовного кодекса хотят исключить части 1 и 2 статьи 296, касающиеся немедицинского потребления в общественных местах, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и изготовления наркотиков без цели сбыта. Ответственность за эти деяния планируют перенести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) через введение новой статьи 440-2.

Что изменится в КоАП и УК

Хранение и перевозка (небольшой размер): за незаконное приобретение, хранение или транспортировку без цели сбыта хотят наказывать штрафом в 30 МРП (129 750 тенге) либо арестом на срок до 10 суток с конфискацией.

за незаконное приобретение, хранение или транспортировку без цели сбыта хотят наказывать штрафом в 30 МРП (129 750 тенге) либо арестом на срок до 10 суток с конфискацией. Изготовление и переработка: за такие действия без цели сбыта предусмотрен штраф в 40 МРП (173 тыс. тенге) или арест до 15 суток с изъятием оборудования и самих веществ.

за такие действия без цели сбыта предусмотрен штраф в 40 МРП (173 тыс. тенге) или арест до 15 суток с изъятием оборудования и самих веществ. Повторное нарушение: если поймают снова в течение года, штраф вырастет до 50 МРП (216 250 тенге), а срок ареста - до 20 суток.

если поймают снова в течение года, штраф вырастет до 50 МРП (216 250 тенге), а срок ареста - до 20 суток. Крупный и особо крупный размеры: за такие объемы уголовная ответственность сохранится. За крупный размер грозит до 50 суток ареста или штраф до 200 МРП (865 тыс. тенге), а за особо крупный - реальное лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Отдельно в МВД прописали правила для тех, кто решится на добровольную сдачу запрещенных веществ. Если человек сам выдал наркотики (и в его действиях нет других правонарушений), его освободят от ответственности. При этом изъятие веществ при задержании добровольной сдачей считаться не будет. В ведомстве подчеркивают: о легализации речи не идет, все эти деяния остаются незаконными, меняется лишь степень наказания.

Наказание за употребление и причины реформы

Для немедицинского употребления наркотиков в общественных местах хотят задействовать действующую статью 440-1 КоАП. За это нарушение предложено установить штраф в 40 МРП (173 тыс. тенге) либо арест на 10 суток (за повторный эпизод - 50 МРП или 15 суток ареста).

В министерстве объясняют необходимость изменений тем, что правоохранительные органы тратят слишком много ресурсов на расследование не самых опасных дел. Так, в 2025 году по 296-й статье завели почти 3 тысячи расследований, часть из которых позже закрыли, а реальные суды прошли в отношении 1 873 человек. Ведомство также изучило зарубежный опыт, включая разграничение ответственности по размерам веществ, принятое в других странах.

Проект закона находится на этапе публичного обсуждения, которое продлится до 8 сентября.