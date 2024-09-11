Также, по мнению депутата, необходимо пересмотреть подход к профилактике криминогенного поведения подростков в школе. Он добавил, что педагоги и психологи должны внимательно относиться к каждому случаю буллинга в школах. Родители, в свою очередь, должны активно сотрудничать с госсистемой, чтобы предотвращать подобное.

Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних, совершенных такими же подростками, передает NUR.KZ.

— Депутатская фракция НПК считает, что одним из первоисточников повсеместного насилия, смертей в рядах нашей армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти, является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах наших школ. Ввиду того, что школа - это первый шаг процесса интеграции ребенка в общество, именно педагоги в состоянии преждевременно предотвратить и предупредить деструктивное поведение подрастающего поколения. По нашему мнению, насилие необходимо искоренять в зародыше, но агрессоры из-за малолетнего возраста остаются безнаказанными. Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по некоторым преступлениям установив ответственность не с 14, а с 12 лет. Допустим, по делам об изнасиловании, — заявил Магеррам Магеррамов.

Также, по мнению депутата, необходимо пересмотреть подход к профилактике криминогенного поведения подростков в школе. Он добавил, что педагоги и психологи должны внимательно относиться к каждому случаю буллинга в школах. Родители, в свою очередь, должны активно сотрудничать с госсистемой, чтобы предотвращать подобное.



