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Социум Экономика

В Казахстане проконтролируют выкладку товаров в супермаркетах

97% молочных товаров произведены в Казахстане.
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В Казахстане проконтролируют выкладку товаров в супермаркетах

По информации «24KZ», Арман Шаккалиев пояснил, что молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом.

Он также добавил, что большую часть ассортимента сегодня занимает отечественная продукция. Например, 97% молочных товаров произведены в Казахстане. Предприниматели, которые получили господдержку, берут на себя встречные обязательства.

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– По молочной продукции ознакомились. Там 100% казахстанская продукция. Вы можете обратить внимание на товарные знаки, которые сделаны в Казахстане. Это обязательство, чтобы покупатель мог делать выбор в пользу отечественной. По овощной продукции у нас достаточно. По данным МСХ достаточно всей продукции, думаю, до следующего урожая достаточно, в том числе картофеля, – сказал министр.

Ранее эксперты высказались о возможном повышении НДС.

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