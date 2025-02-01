В Казахстане проконтролируют выкладку товаров в супермаркетах

По информации «24KZ», Арман Шаккалиев пояснил, что молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом.

Он также добавил, что большую часть ассортимента сегодня занимает отечественная продукция. Например, 97% молочных товаров произведены в Казахстане. Предприниматели, которые получили господдержку, берут на себя встречные обязательства.

– По молочной продукции ознакомились. Там 100% казахстанская продукция. Вы можете обратить внимание на товарные знаки, которые сделаны в Казахстане. Это обязательство, чтобы покупатель мог делать выбор в пользу отечественной. По овощной продукции у нас достаточно. По данным МСХ достаточно всей продукции, думаю, до следующего урожая достаточно, в том числе картофеля, – сказал министр.

Ранее эксперты высказались о возможном повышении НДС.