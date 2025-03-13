В Казахстане стало возможным приобрести квартиру с первоначальным взносом 10%

Приём заявок проходит на портале Baspana Market с 9:00 до 18:00. Подать заявку можно до 31 марта 2025 года. Программа рассчитана на 8 лет, в течение которых планируется обеспечить жильём 68 тысяч граждан Казахстана.

Как сообщает Петропавловск.news, об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «Отбасы банк» Нуржан Алибеков. По его словам, в этом году условия программы стали ещё

Программа «Наурыз» предназначена для всех граждан Казахстана, в том числе представителей социально уязвимых слоёв населения, очередников на жильё, работающей молодёжи, молодых семей, получателей жилищных выплат, вкладчиков «Отбасы банка», а также жителей моногородов, районных центров и сельских населённых пунктов.

— Главное преимущество программы – снижение первоначального взноса до 10% при покупке квартиры в чистовой отделке. Это не только поможет казахстанцам быстрее приобрести жильё, но и создаст стимул для застройщиков увеличивать количество объектов с готовым ремонтом, – объяснил Нуржан Алибеков.

Как подать заявку



Приём заявок проходит на портале Baspana Market с 9:00 до 18:00. Подать заявку можно до 31 марта 2025 года. Программа рассчитана на 8 лет, в течение которых планируется обеспечить жильём 68 тысяч граждан Казахстана.

Какие условия предлагает «Наурыз»:

Первоначальный взнос: от 10% при покупке квартиры в чистовой отделке, от 20% – в других случаях;

Максимальная сумма займа: до 36 млн тенге для Астаны и Алматы, до 30 млн тенге для других регионов;

Ставка вознаграждения: 7% годовых для социально уязвимых слоёв населения (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%), 9% годовых (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для остальных граждан;

Срок кредитования: до 19 лет;

Целевое назначение: покупка жилья, ремонт приобретаемого первичного жилья (до 20% от суммы займа);

Требования к участникам:

Гражданство Республики Казахстан или статус қандас;

Возраст от 18 до 63 лет на момент подачи заявки;

Наличие официального дохода за последние 6 месяцев (включая зарплату, предпринимательский доход, стипендии и пособия);

Отсутствие у участника и его семьи жилья в собственности за последние 5 лет;

Возможность привлечения до 2 созаёмщиков (необязательно родственников);

Наличие депозита в «Отбасы банке» с минимальной суммой 2 млн тенге. Эта мера обусловлена высоким спросом на программу.

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