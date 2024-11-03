В Казахстане строится вдвое больше торговых объектов, чем промышленных предприятий

По данным аналитического портала Finprom, за девять месяцев 2024 года в Казахстане было введено в эксплуатацию около 2,3 тысяч объектов нежилого назначения — различных предприятий, магазинов, логистических и инфраструктурных зданий и сооружений, школ, больниц и т. д. На строительство всех этих объектов было потрачено почти 1,9 триллиона тенге.

В сравнении с первыми тремя кварталами прошлого года затраты учредителей на новые объекты увеличились на 688 миллиардов тенге. Это связано с тем, что в 2024 году подрядчики довели до финального этапа несколько крупных дорогостоящих проектов: завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области (234 млрд тг), несколько десятков нефтяных скважин (111,7 млрд тг), очистные сооружения нефтесодержащей воды в Атырауской области (216,6 млрд тг).

Только 7,7% от общего количества введённых в эксплуатацию в текущем году нежилых зданий составили новые промышленные предприятия. За январь–сентябрь их насчитывалось 175. Самые капиталоёмкие из них относились в сфере нефтедобычи и нефтепереработки (49), сектору производства строительных материалов (21), а также к энергетике (5). Наибольшее количество новых промышленных бизнес-объектов было связано с переработкой продуктов питания (18), техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (60), производством мебели, промышленного оборудования и продукции химической промышленности (25).

В разрезе крупных видов экономической деятельности лидером по количеству новых объектов стала категория «Торговые объекты». За три квартала открыли 415 таких объектов — в 2,3 раза больше, чем промышленных предприятий. В их число вошли 54 торговых дома общей площадью более 110,7 тысяч квадратных метров на общую сумму 48,2 миллиарда тенге, 204 супер- и минимаркетов на 23,6 миллиарда тенге, 7 больших ТРЦ, на которые инвесторы потратили 14,3 миллиарда тенге.

На втором месте по количеству введённых в эксплуатацию объектов оказалась категория офисных зданий, на третьем — категория объектов для сельского хозяйства. Количество различных государственных учреждений (школ, больниц, домов культуры и т. д.) составило 137 объектов.

При этом тенденция огромной количественной разницы между открывающимися торговыми центрами и промышленными предприятиями длится уже несколько лет подряд.

Больше всего магазинов и торговых складов было открыто в 2018-м (1,3 тысяч), меньше всего — в «коронакризисном» 2020 году (679). Пандемия, которая заставила всех сделать паузу, не повлияла на общие тенденции и торговую направленность малого и среднего бизнеса Казахстана.

Структура зарегистрированных юридических лиц в разрезе видов деятельности подтверждает: чаще всего казахстанцы, решившие открыть свой бизнес, выбирают именно торговую сферу, а не обрабатывающую промышленность или IT. Например, за январь–сентябрь текущего года 148,2 тысяч из 539,3 тысяч новых компаний (или 27,5%) было зарегистрировано в категории «Оптовая или розничная торговля».

Второе место по доле новых компаний заняла отрасль строительства. Было открыто 71,9 тысяч различных подрядных строительных организаций. Далее идут сферы услуг (53,8 тысяч зарегистрированных юрлиц), экспертной деятельности (35,1 тыс.) и образования (30,6 тыс.). И лишь на шестой строчке по количеству зарегистрированных компаний оказалась отрасль обрабатывающей промышленности с показателем в 27,4 тысяч предприятий, или всего 5,1% от общего количества.