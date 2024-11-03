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Происшествия Социум

Лекции, собрания, рейды: Какую работу по защите прав несовершеннолетних ведут в ЗКО

О работе, проводимой полицейскими Бурлинского района, рассказали в департаменте полиции ЗКО.
Дана Рахметова
Лекции, собрания, рейды: Какую работу по защите прав несовершеннолетних ведут в ЗКО

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в Бурлинском районе по категории «неблагополучная семья» состоят на учете 7 семей, в которых воспитываются 10 детей.

- По профилактике и защите прав несовершеннолетних в общеобразовательных школах района проводятся лекции, родительские собрания с учащимися и их законными представителями, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по словам полицейских, рейдовые мероприятия, направленные на недопущение совершения преступления и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них ведется профилактическая работа через СМИ.

- Сотрудниками по делам несовершеннолетних регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности среди несовершеннолетних, пропаганда семейных, нравственных и духовных ценностей, - уточнили полицейские.

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