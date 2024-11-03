Лекции, собрания, рейды: Какую работу по защите прав несовершеннолетних ведут в ЗКО

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в Бурлинском районе по категории «неблагополучная семья» состоят на учете 7 семей, в которых воспитываются 10 детей.
- По профилактике и защите прав несовершеннолетних в общеобразовательных школах района проводятся лекции, родительские собрания с учащимися и их законными представителями, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, по словам полицейских, рейдовые мероприятия, направленные на недопущение совершения преступления и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них ведется профилактическая работа через СМИ.
- Сотрудниками по делам несовершеннолетних регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности среди несовершеннолетних, пропаганда семейных, нравственных и духовных ценностей, - уточнили полицейские.