Лекции, собрания, рейды: Какую работу по защите прав несовершеннолетних ведут в ЗКО

О работе, проводимой полицейскими Бурлинского района, рассказали в департаменте полиции ЗКО.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в Бурлинском районе по категории «неблагополучная семья» состоят на учете 7 семей, в которых воспитываются 10 детей.

- По профилактике и защите прав несовершеннолетних в общеобразовательных школах района проводятся лекции, родительские собрания с учащимися и их законными представителями, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по словам полицейских, рейдовые мероприятия, направленные на недопущение совершения преступления и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них ведется профилактическая работа через СМИ.