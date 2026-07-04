В Казахстане водители возмущены «обочечниками» на ремонтируемой трассе

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из участков трассы, где сейчас вовсю идет дорожный ремонт. Кадры, опубликованные в TikTok-аккаунте glazaminaroda_kz, наглядно демонстрируют, как дорожные работы превращаются в испытание для нервной системы водителей.

На записи видно, что из-за укладки нового асфальта на дороге образовалась внушительная пробка из легковушек и фур. Однако пока большинство автомобилистов покорно ждут своей очереди, самые "торопливые" решили, что правила приличия на них не распространяются, и поехали в объезд прямо по свежеуложенному и еще не остывшему покрытию.

- Мы здесь с утра стоим в очереди, а некоторые просто наглеют. Дороги делают ради нас, можно ведь немного подождать, - говорит автор видеоролика за кадром.

Особое недовольство очевидцев вызвало поведение водителя минивэна (предположительно, Toyota Alphard). Автохам без зазрения совести вклинился в самое начало колонны - прямо перед спецтехникой, укладывающей асфальт. По словам автора ролика, такие маневры мало того что задерживают и без того парализованное движение, так еще и могут попросту уничтожить свежий слой асфальта, в который вложен колоссальный труд.

Под публикацией пользователи сети активно обсуждают инцидент и задаются резонным вопросом: где в это время стражи порядка? По мнению комментаторов, на таких сложных и загруженных участках трасс остро не хватает патрульной полиции, которая могла бы остудить пыл нарушителей и предотвратить регулярные конфликты.