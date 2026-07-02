В Казахстане возбудили 38 уголовных дел против ОПГ

На скамье подсудимых оказались уже более 160 человек, связанных с криминальными структурами.

С начала 2026 года против организованных преступных групп, включая транснациональные, возбуждено 38 уголовных дел. О ходе масштабных спецопераций сообщили в МВД.

Параллельно следователи ведут работу по выявлению схем легализации имущества, полученного незаконным путем. На скамье подсудимых оказались уже более 160 человек, связанных с криминальными структурами.

Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс подчеркнул приоритетные направления работы ведомства.

- Особое внимание уделяется пресечению преступлений, посягающих на безопасность граждан и бизнеса. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, - заявил он.

МВД также приняло жесткие меры в отношении иностранного криминалитета: въезд в Казахстан закрыли почти для 500 человек, включая "воров в законе". Кроме того, ведомство активно работает с пенитенциарной системой: совместно с КУИС зарегистрировано более 50 дел по фактам угроз сотрудникам и неповиновения администрации в исправительных учреждениях.

Отдельное внимание уделили защите прав человека. В рамках реализации профильного закона о противодействии торговле людьми полиция выявила свыше 80 преступлений. Всем потерпевшим оказывается комплексная правовая, социальная и психологическая помощь.

