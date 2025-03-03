В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

С 16 по 30 марта 2025 года авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.

На мартовские праздники в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы, сообщает Комитет гражданской авиации.

С 16 по 30 марта 2025 года авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Из них 55 рейсов выполнит авиакомпания Air Astana:

по внутренним направлениям:

Астана – Алматы – восемь рейсов;

Атырау – Астана – шесть рейсов;

Атырау – Алматы – три рейса;

Алматы – Шымкент – два рейса;

Алматы – Кызылорда – два рейса;

Алматы – Актау – один рейс;

Алматы – Актобе – один рейс;

Алматы – Усть-Каменогорск – один рейс;

Астана – Актобе – один рейс;

Астана – Уральск – один рейс;

Астана – Костанай – один рейс.

по международным направлениям:

Алматы – Сеул – четыре рейса;

Алматы – Стамбул – четыре рейса;

Астана – Стамбул – четыре рейса;

Алматы – Мале – четыре рейса;

Алматы – Пекин – два рейса;

Астана – Сеул – два рейса;

Алматы – Тбилиси – один рейс;

Астана – Пхукет – один рейс;

Астана – Фукуок – один рейс;

Алматы – Лондон – один рейс;

Алматы – Душанбе – один рейс;

Алматы – Баку – один рейс;

Алматы – Камрань – один рейс;

Алматы – Гуанчжоу – один рейс.

Сообщается, что с 30 марта откроют авиасообщения по маршрутам:

Алматы – Нячанг (четыре рейса в неделю);

Алматы – Гуанчжоу (три рейса в неделю).

С 31 марта запустят маршрут Астана – Нячанг (три рейса в неделю), с 20 апреля возобновят рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (три рейса в неделю).

На мартовские праздники авиакомпания FlyArystan добавит 33 рейса:

Астана – Алматы – 11 рейсов;

Астана – Уральск – четыре рейса;

Алматы – Шымкент – три рейса;

Алматы – Караганда – два рейса;

Алматы – Кызылорда – два рейса;

Астана – Шымкент – два рейса;

Астана – Туркестан – два рейса;

Алматы – Костанай – один рейс;

Алматы – Семей – один рейс;

Алматы – Павлодар – один рейс;

Алматы – Уральск – один рейс;

Астана – Кызылорда – один рейс;

Астана – Актау – один рейс;

Астана – Усть-Каменогорск – один рейс.

SCAT запустит 32 дополнительных рейса:

Астана – Алматы – 16 рейсов;

Астана – Шымкент – восемь рейсов;

Алматы – Шымкент – восемь рейсов.

Также с 27 мая откроют рейсы по маршруту Шымкент – Будапешт (два рейса в неделю); с 28 мая Шымкент – Сиань (два рейса в неделю),с 29 мая Шымкент – Каир (два рейса в неделю).

Авиакомпания Qazaq Air рассматривает вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан. Также с 1 мая запустит рейсы по маршруту Астана – Самарканд (два рейса в неделю).

— Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета), — отметили в КГА.

Стоит отметить, авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.