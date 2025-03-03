В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

На мартовские праздники в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы, сообщает Комитет гражданской авиации.
С 16 по 30 марта 2025 года авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Из них 55 рейсов выполнит авиакомпания Air Astana:
по внутренним направлениям:
- Астана – Алматы – восемь рейсов;
- Атырау – Астана – шесть рейсов;
- Атырау – Алматы – три рейса;
- Алматы – Шымкент – два рейса;
- Алматы – Кызылорда – два рейса;
- Алматы – Актау – один рейс;
- Алматы – Актобе – один рейс;
- Алматы – Усть-Каменогорск – один рейс;
- Астана – Актобе – один рейс;
- Астана – Уральск – один рейс;
- Астана – Костанай – один рейс.
по международным направлениям:
- Алматы – Сеул – четыре рейса;
- Алматы – Стамбул – четыре рейса;
- Астана – Стамбул – четыре рейса;
- Алматы – Мале – четыре рейса;
- Алматы – Пекин – два рейса;
- Астана – Сеул – два рейса;
- Алматы – Тбилиси – один рейс;
- Астана – Пхукет – один рейс;
- Астана – Фукуок – один рейс;
- Алматы – Лондон – один рейс;
- Алматы – Душанбе – один рейс;
- Алматы – Баку – один рейс;
- Алматы – Камрань – один рейс;
- Алматы – Гуанчжоу – один рейс.
Сообщается, что с 30 марта откроют авиасообщения по маршрутам:
- Алматы – Нячанг (четыре рейса в неделю);
- Алматы – Гуанчжоу (три рейса в неделю).
С 31 марта запустят маршрут Астана – Нячанг (три рейса в неделю), с 20 апреля возобновят рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (три рейса в неделю).
На мартовские праздники авиакомпания FlyArystan добавит 33 рейса:
- Астана – Алматы – 11 рейсов;
- Астана – Уральск – четыре рейса;
- Алматы – Шымкент – три рейса;
- Алматы – Караганда – два рейса;
- Алматы – Кызылорда – два рейса;
- Астана – Шымкент – два рейса;
- Астана – Туркестан – два рейса;
- Алматы – Костанай – один рейс;
- Алматы – Семей – один рейс;
- Алматы – Павлодар – один рейс;
- Алматы – Уральск – один рейс;
- Астана – Кызылорда – один рейс;
- Астана – Актау – один рейс;
- Астана – Усть-Каменогорск – один рейс.
SCAT запустит 32 дополнительных рейса:
- Астана – Алматы – 16 рейсов;
- Астана – Шымкент – восемь рейсов;
- Алматы – Шымкент – восемь рейсов.
Также с 27 мая откроют рейсы по маршруту Шымкент – Будапешт (два рейса в неделю); с 28 мая Шымкент – Сиань (два рейса в неделю),с 29 мая Шымкент – Каир (два рейса в неделю).
Авиакомпания Qazaq Air рассматривает вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан. Также с 1 мая запустит рейсы по маршруту Астана – Самарканд (два рейса в неделю).
— Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета), — отметили в КГА.
Стоит отметить, авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.