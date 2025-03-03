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Социум

В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

С 16 по 30 марта 2025 года авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.
Кристина Кобина
В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

На мартовские праздники в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы, сообщает Комитет гражданской авиации.

С 16 по 30 марта 2025 года авиакомпании обслужат 120 дополнительных рейсов. Из них 55 рейсов выполнит авиакомпания Air Astana:

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по внутренним направлениям:

  • Астана – Алматы – восемь рейсов;
  • Атырау – Астана  – шесть рейсов;
  • Атырау – Алматы – три рейса;
  • Алматы – Шымкент – два рейса;
  • Алматы – Кызылорда – два рейса;
  • Алматы – Актау – один рейс;
  • Алматы – Актобе – один рейс;
  • Алматы – Усть-Каменогорск – один рейс;
  • Астана – Актобе – один рейс;
  • Астана – Уральск – один рейс;
  • Астана – Костанай – один рейс.

по международным направлениям:

  • Алматы – Сеул – четыре рейса;
  • Алматы – Стамбул – четыре рейса;
  • Астана – Стамбул – четыре рейса;
  • Алматы – Мале – четыре рейса;
  • Алматы – Пекин – два рейса;
  • Астана – Сеул – два рейса;
  • Алматы – Тбилиси – один рейс;
  • Астана – Пхукет – один рейс;
  • Астана – Фукуок – один рейс;
  • Алматы – Лондон – один рейс;
  • Алматы – Душанбе – один рейс;
  • Алматы – Баку – один рейс;
  • Алматы – Камрань – один рейс;
  • Алматы – Гуанчжоу – один рейс.

Сообщается, что с 30 марта откроют авиасообщения по маршрутам:

  •  Алматы – Нячанг (четыре рейса в неделю);
  • Алматы – Гуанчжоу (три рейса в неделю).

С 31 марта запустят маршрут Астана – Нячанг (три рейса в неделю), с 20 апреля возобновят рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (три рейса в неделю).

На мартовские праздники авиакомпания FlyArystan добавит 33 рейса:

  • Астана – Алматы – 11 рейсов;
  • Астана – Уральск – четыре рейса;
  • Алматы – Шымкент – три рейса;
  • Алматы – Караганда – два рейса;
  • Алматы – Кызылорда – два рейса;
  • Астана – Шымкент – два рейса;
  • Астана – Туркестан – два рейса;
  • Алматы – Костанай – один рейс;
  • Алматы – Семей – один рейс;
  • Алматы – Павлодар – один рейс;
  • Алматы – Уральск – один рейс;
  • Астана – Кызылорда – один рейс;
  • Астана – Актау – один рейс;
  • Астана – Усть-Каменогорск – один рейс.

SCAT запустит 32 дополнительных рейса:

  • Астана – Алматы – 16 рейсов;
  • Астана – Шымкент – восемь рейсов;
  • Алматы – Шымкент – восемь рейсов.

Также с 27 мая откроют рейсы по маршруту Шымкент – Будапешт (два рейса в неделю); с 28 мая Шымкент – Сиань (два рейса в неделю),с 29 мая Шымкент – Каир (два рейса в неделю).

Авиакомпания Qazaq Air рассматривает вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан. Также с 1 мая запустит рейсы по маршруту Астана – Самарканд (два рейса в неделю). 

— Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета), — отметили в КГА. 

Стоит отметить, авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.

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