В «КазАвтоЖол» обратились к водителям ЗКО и Атырауской области

Они попросили соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

В сообщении АО НК «КазАвтоЖол» говорится, что 13 января в Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается снег.

- В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - сообщили в нацкомпании.

Между тем, узнать о закрытии дорог можно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.

Ранее синоптики «Казгидромет» сообщали о погоде в западных областях Казахстана 13 декабря. На западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра могу достигать 20 метров в секунду.