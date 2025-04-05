В «Казавтожол» прокомментировали латание ям на дорогах песком

В мессенджерах и соцсетях казахстанцы делятся фотографиями казахстанских дорог, большинство из которых в плачевном состоянии. Но людей больше возмутило то, что ямы на трассах засыпаны песком, а на территории Актюбинской области и вовсе белой глиной.

В Национальной компании «Казавтожол» прокомментировали ситуацию.

— В связи с появившимися в социальных сетях комментариями о засыпке ям песчано-гравийной смесью хотим пояснить следующее. В настоящий момент погодные условия не позволяют запустить асфальтобетонные заводы и, соответственно, укладывать горячий асфальт. Чтобы не оставлять дорожное покрытие в аварийном состоянии, сотрудники дорожных служб временно используют песчано-гравийную смесь для засыпки выбоин. Такое решение - распространённая практика в межсезонье и при неблагоприятной погоде. Оно позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дороги, снизить вероятность ДТП и сделать проезд более безопасным, - заявили в ведомстве.

Как отметили в Нацкомпании, по мере улучшения погодных условий и запуска асфальтобетонных заводов, работы по ремонту дорог будут продолжены уже с применением асфальтового покрытия.