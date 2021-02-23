Фото из архива "МГ" Сегодня, 23 февраля, аким области Гали Искалиев провел онлайн-совещание, в котором приняли участие представители комитета автомобильных дорог министерства индустриального и инфраструктурного развития, АО "КазАвтоЖол", филиала "Национального центра качества дорожных активов", руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и представители подрядных организаций. Председатель правления АО "КазАвтоЖол" Улан Алипов сообщил, что протяженность дорог республиканского значения в ЗКО составляет 1414 километров, 1327 из которых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. – В 2021 году на ремонтные работы было выделено 20,9 миллиарда тенге, 20 миллиардов из которых предусмотрены на капитальный ремонт. На средний ремонт подъездных путей к поселку Хан Ордасы планируется направить 50 миллионов тенге. На содержание дорог республиканского значения предусмотрено 850 миллионов тенге. В этом году на выделенные средства планируем отремонтировать более 100 километров автодорог, четыре моста и завершить строительство 20 водопропускных трубопроводов. Кроме этого, предусмотрена реконструкция автодорог Атырау-Уральск и Подстепное-Федоровка-граница РФ. Так, на реконструкцию 303 километров автодороги Атырау-Уральск необходимо 156 миллиардов тенге, на Подстепное-Федоровка-граница РФ требуется 75 миллиардов тенге, - сообщил Улан Алипов. Стоит отметить, что на содержание автодорог республиканского значения в ЗКО направлено 78 единиц техники, 49 из которых - зимняя. – На сегодняшний день семь производственных баз и вся техника готова к борьбе с гололедом, - заключил Улан Алипов. Глава региона раскритиковал работу подрядных организаций, которые занимаются содержанием автодорог. – Мне часто пишут жители области и докладываются проверяющие органы. Проблема возникает с тем, что подрядные организации не своевременно выполняют свои обязательства. В частности нет специалистов и техники, лаборатории не надлежащим образом проверяют материалы. Каждый год мне говорят, что подрядчики взяли в аренду технику для очистки автодорог, но на деле жители области сталкиваются с нечищенными дорогами. С такими подрядчиками мы будем разрывать контракты и рассматривать вопрос о наложении штрафов, - заявил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.