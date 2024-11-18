Казахстанцев предупреждают о сильном дожде и снеге на трассах трех областей

Согласно прогнозу «Казгидромет», в ближайшие дни в Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях ожидаются дождь и снег.
- В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах,- сообщили в Казавтожоле.
Водителей также просят быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности при вождении в условиях ухудшения погоды. Снег и дождь могут привести к снижению видимости и ухудшению сцепления колес с дорогой, что увеличивает риск аварийных ситуаций. В связи с этим рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, снизить скорость и избегать резких маневров.
Дополнительную информацию водители могут узнать, позвонив в call-центр 1403.
Ранее министерство внутренних дел Казахстана также обратилось к участникам дорожного движения.
— С изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить о безопасном поведении на дорогах. Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля – все это может стать причиной аварий, - говорится в сообщении ведомства, которое также представило ряд рекомендаций.
- Убедитесь в технической исправности автомобиля. Проверьте состояние тормозной системы, щеток, стеклоочистителей, а также уровень жидкости омывателя, так как видимость может резко ухудшаться из-за снега и льда.
- Используйте зимнюю резину. Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет вашим колесам противостоять скольжению на гололеде. Согласно Техрегламенту в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами.
- Соблюдайте дистанцию. В зимнее время необходимо увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства. На скользкой дороге тормозной путь может увеличиваться в несколько раз.
- Будьте внимательны к другим участникам движения. Пешеходы также нуждаются во внимании и понимании. Помните, что даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия.
- Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем.
- Планируйте свой маршрут заранее. Изучите прогноз погоды и выбирайте дороги, также внимательно следите за уведомлениями о закрытии загородных дорог. В случае их ухудшения ограничьте выезд за пределы населенных пунктов.
- Осторожно с торможением. На скользких дорогах лучше использовать плавные и постепенные торможения. Избегайте резких движений.