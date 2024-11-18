Казахстанцев предупреждают о сильном дожде и снеге на трассах трех областей

Согласно прогнозу «Казгидромет», в ближайшие дни в Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях ожидаются дождь и снег.

Согласно прогнозу «Казгидромет», в ближайшие дни в Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях ожидаются дождь и снег.

- В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах,- сообщили в Казавтожоле.

Водителей также просят быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности при вождении в условиях ухудшения погоды. Снег и дождь могут привести к снижению видимости и ухудшению сцепления колес с дорогой, что увеличивает риск аварийных ситуаций. В связи с этим рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, снизить скорость и избегать резких маневров.

Дополнительную информацию водители могут узнать, позвонив в call-центр 1403.

Ранее министерство внутренних дел Казахстана также обратилось к участникам дорожного движения.

— С изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить о безопасном поведении на дорогах. Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля – все это может стать причиной аварий, - говорится в сообщении ведомства, которое также представило ряд рекомендаций.