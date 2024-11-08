Погода ухудшится на трассах Казахстана: МВД обратилось к водителям

На республиканских автодорогах Казахстана 8 ноября 2024 года ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба «Казавтожол». В Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидается снег. В Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в области Жетысу местами прогнозируется дождь со снегом.

На республиканских автодорогах Казахстана 8 ноября 2024 года ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба «Казавтожол».

В Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидается снег. В Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в области Жетысу местами прогнозируется дождь со снегом.

— В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Необходимо быть особенно внимательными, избегать резких манёвров и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, отметили в нацкомпании.

Для получения дополнительной информации о состоянии дорог и погодных условиях в любое время суток можно позвонить в Колл-центр по номеру 1403.

Министерство внутренних дел Казахстана также обратилось к участникам дорожного движения.

— С изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить о безопасном поведении на дорогах. Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля – все это может стать причиной аварий, - говорится в сообщении ведомства, которое также представило ряд рекомендаций.

Убедитесь в технической исправности автомобиля. Проверьте состояние тормозной системы, щеток, стеклоочистителей, а также уровень жидкости омывателя, так как видимость может резко ухудшаться из-за снега и льда.

Используйте зимнюю резину. Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет вашим колесам противостоять скольжению на гололеде. Согласно Техрегламенту в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами.

Соблюдайте дистанцию. В зимнее время необходимо увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства. На скользкой дороге тормозной путь может увеличиваться в несколько раз.

Будьте внимательны к другим участникам движения. Пешеходы также нуждаются во внимании и понимании. Помните, что даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия.

Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Планируйте свой маршрут заранее. Изучите прогноз погоды и выбирайте дороги, также внимательно следите за уведомлениями о закрытии загородных дорог. В случае их ухудшения ограничьте выезд за пределы населенных пунктов.

Осторожно с торможением. На скользких дорогах лучше использовать плавные и постепенные торможения. Избегайте резких движений.

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