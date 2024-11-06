В «КазАвтоЖол» назвали подрядчиков с плохой репутацией

Национальная компания «КазАвтоЖол» представила список недобросовестных подрядчиков, допустивших нарушения своих обязательств по заключенным договорам. Эти компании не выполнили либо ненадлежащим образом исполнили работы по среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог республиканского значения, а также при разработке проектно-сметной документации для реконструкции дорог.

Национальная компания «КазАвтоЖол» представила список недобросовестных подрядчиков, допустивших нарушения своих обязательств по заключенным договорам. Эти компании не выполнили либо ненадлежащим образом исполнили работы по среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог республиканского значения, а также при разработке проектно-сметной документации для реконструкции дорог.

Кроме того, некоторые подрядчики предоставили недостоверные данные по квалификационным требованиям и/или документации, что повлияло на их тендерные предложения..

В список недобросовестных подрядчиков включены следующие организации:

ТОО «Каз Строй» КС»;

ТОО «Бекет Сат Жол»;

ТОО «Искер-Т»;

ТОО «Инженерный центр «АСТАНА»;

ТОО «Алматыдорпроект»;

ТОО «QazConstructions»;

ТОО Фирма «Автодорсервис»;

ТОО «Базис-Z».

В компании отметили, что данная публикация направлена на повышение прозрачности тендерных процессов и качества оказываемых услуг.

— Национальная компания продолжает укреплять контроль над соблюдением условий договоров и обеспечением ответственности подрядных организаций за своевременное и качественное выполнение работ, сообщили в «КазАвтоЖол».

Напомним, в 2024 году власти ЗКО планировали отремонтировать 11 автодорог областного значения. Глава региона Нариман Турегалииев возмутился низкими темпами работ по ремонту автодорог. На недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки, аким области посоветовал подавать в суд, либо расторгать договор в одностороннем порядке. Он отметил, что акимы районов сами должны контролировать ход работ. В случае игнорирования, из областного бюджета перестанут выделяться средства на ремонт сельских дорог.