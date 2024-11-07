Пятерых человек спасли из сугробов на трассе в Актюбинской области

В районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, отправились проверить скот и заблудились. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заблудившихся мужчин.

В районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, отправились проверить скот и заблудились. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заблудившихся мужчин.

По дороге обратно спасатели заметили еще один легковой автомобиль, в котором находились два человека, также застрявших в снегу. Они были эвакуированы и спасены. Кроме того, в Актобе поступил звонок о пропаже мужчины 1959 года рождения. Он выехал на выпас скота и не выходил на связь. В результате спасатели обнаружили мужчину в 8 км от жилого массива Куршысай. К счастью, он не нуждался в медицинской помощи.

МЧС РК рекомендует в период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий соблюдать следующие меры предосторожности:

Избегать дальних поездок.

Жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий.

Не выезжать за пределы населенных пунктов.

Не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог.

При возможности находиться в населенных пунктах или придорожных кафе.

Ранее в «КазАвтоЖол» сообщали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, включая метели, сильные ветра и ограниченную видимость, движение на 10 участках автодорог республиканского значения в пяти регионах ограничено или закрыто. Это касается Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областей.

В Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК открыт телефон горячей линии 8 (7172) 70-41-14.