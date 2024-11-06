Из-за бурана ограничили движение на автодороге Актобе — Астрахань

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 6 ноября в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) на территории области ограничили движение для грузовых и общественных транспортных средств на автомобильной дороге республиканского значения Актобе — Астрахань от Актобе в направлении села Карауылкелди Байгининского района.

— В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности водителей и пассажиров, на автодорогах Актюбинской области круглосуточно несут дежурство сотрудники полиции. Регулируют движение и помогают водителям автомобилей, оказавшихся в трудной ситуации. Только за один день, из-за непогоды на дорогах области произошло 30 столкновений и четыре случая опрокидывания транспортных средств в кювет. Пострадавших нет. Пятого ноября около 10.00 на автодороге Актобе — Оренбург вблизи села Мартук произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомашины «MAN» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию. К счастью, водитель не пострадал, - рассказали в пресс-службе ведомства.