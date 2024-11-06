На казахстанско-российской границе в ЗКО могут возникнуть заторы

В департаменте пограничной службы КНБ РК по ЗКО сообщили, что на международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» проводятся дорожные ремонтные работы.

В департаменте пограничной службы КНБ РК по ЗКО сообщили, что на международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» проводятся дорожно-ремонтные работы.

По этой причине движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Сырым» временно затруднено. Пропускная способность снижена. В ведомстве рекомендуют использовать альтернативные маршруты через менее загруженные пункты пропуска: «Аксай», «Шаган» и «Таскала».

Ранее сообщалось о скоплении более сотен грузовых автомобилей на границе Казахстана и России. На пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области километровую очередь образовали порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау-Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств.

В Комитете госдоходов сообщили, что пропуск транспортных средств осуществляется через Систему электронной очереди «CarGoRuqsat», которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС. На данный момент проблем, связанных с электронной очередью нет, у всех водителей имеются талоны прохождения. Касательно истечения сроков электронной очереди в течение одного дня до пересечения пункта пропуска, сообщается, что в информационной системе проведены доработки с ограничением возможности бронирования очереди, в случае превышения пропускной способности пункта пропуска, а также с учетом паспортного, иных видов контроля и возможностями пропускной способности сопредельной стороны.