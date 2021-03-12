Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Казахстане будут проводить каникулярные декады и откроют летние школы для отстающих учеников

В работе по восстановлению знаний школьников акцент будет сделан на учащихся с низким уровнем успеваемости, сообщает informburo.kz со ссылкой на главу МОН. Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстане подготовят национальную программу каникулярных декад и летних школ для учащихся с низкими результатами обучения, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства. - Продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. Из-за пандемии уровень знаний снизился, поэтому дальше будем продолжать работу для улучшения зна
Дана Рахметова
В Казахстане будут проводить каникулярные декады и откроют летние школы для отстающих учеников
В работе по восстановлению знаний школьников акцент будет сделан на учащихся с низким уровнем успеваемости, сообщает informburo.kz со ссылкой на главу МОН.
Как выглядит капитально отремонтированная школа в селе ЗКО
Как выглядит капитально отремонтированная школа в селе ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстане подготовят национальную программу каникулярных декад и летних школ для учащихся с низкими результатами обучения, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства. - Продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. Из-за пандемии уровень знаний снизился, поэтому дальше будем продолжать работу для улучшения знаний наших учащихся. Планируется запуск национальной программы каникулярных декад и летних школ для учащихся с низкими результатами обучения. Также в рамках данной работы мы будем размещать госзаказ на конкурсной основе и в частных организациях для предоставления широкой возможности получения дополнительного образования, – сказал министр. В целом для восполнения потерь в знаниях из-за пандемии предусмотрены следующие меры: - Развитие дистанционного обучения (использование цифровых образовательных ресурсов); - Фокус на слабоуспевающих (индивидуальное обучение, работа с мини-группами); - Сжатие учебного материала (гибкость учебной программы, упор на основные темы и предметы); - Увеличение учебного времени (организация каникулярных школ, продлёнка, школа выходных дней). Министр образования отметил, что особое внимание будет уделено таким приоритетным предметам, как математика, языки и информатика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров