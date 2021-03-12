В Казахстане будут проводить каникулярные декады и откроют летние школы для отстающих учеников

В работе по восстановлению знаний школьников акцент будет сделан на учащихся с низким уровнем успеваемости, сообщает informburo.kz со ссылкой на главу МОН. Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстане подготовят национальную программу каникулярных декад и летних школ для учащихся с низкими результатами обучения, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства. - Продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. Из-за пандемии уровень знаний снизился, поэтому дальше будем продолжать работу для улучшения зна