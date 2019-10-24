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Социум

В Казахстане начали отключать мобильную связь незарегистрированным абонентам

Связь восстанавливается после того, как пользователи проходят регистрацию, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Операторы сотовой связи стали отключать незарегистрированных пользователей в Казахстане. По словам абонентов, когда они собирались сделать звонок с мобильного, на экране выходило сообщение, что их телефон не зарегистрирован. Не было доступа и к мобильному интернету. Связь появлялась только после того, как пользователи высылали SMS со своим ИИН, то есть проходили регистрацию. В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
gorod
В Казахстане начали отключать мобильную связь незарегистрированным абонентам
Связь восстанавливается после того, как пользователи проходят регистрацию, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Операторы сотовой связи стали отключать незарегистрированных пользователей в Казахстане. По словам абонентов, когда они собирались сделать звонок с мобильного, на экране выходило сообщение, что их телефон не зарегистрирован. Не было доступа и к мобильному интернету. Связь появлялась только после того, как пользователи высылали SMS со своим ИИН, то есть проходили регистрацию. В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана напомнили, что с 1 января этого года завершился процесс регистрации абонентских устройств. Если гражданин приобрёл свой телефон после этой даты и до сих пор не зарегистрировал его, то ему необходимо пройти процедуру регистрации, отправив sms или обратиться к оператору связи для прохождения процедуры. Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко отметил, что в последние дни увеличилось количество жалоб от казахстанцев о том, что их телефонные номера отключаются. - Хотим напомнить, что, используя разработанный сервис, граждане получили возможность выяснить, сколько на них зарегистрировано номеров. В случае выявления номеров, зарегистрированных на них без их ведома, комитет рекомендовал всем гражданам, обратившись к операторам связи, отключать эти номера, так как ответственность за использование номеров лежит на их владельцах, – сказал Виталий Ярошенко. Он добавил, что проведение регистрации является важным пунктом в борьбе с кражами мобильных телефонов и мошенничеством. Аппарат, привязанный к ИИН абонента, будет работать только с теми SIM-картами, которые на него зарегистрированы. С другими SIM-картами аппарат работать не будет, отметил Виталий Ярошенко. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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