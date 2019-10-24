В Казахстане начали отключать мобильную связь незарегистрированным абонентам

Связь восстанавливается после того, как пользователи проходят регистрацию, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Операторы сотовой связи стали отключать незарегистрированных пользователей в Казахстане. По словам абонентов, когда они собирались сделать звонок с мобильного, на экране выходило сообщение, что их телефон не зарегистрирован. Не было доступа и к мобильному интернету. Связь появлялась только после того, как пользователи высылали SMS со своим ИИН, то есть проходили регистрацию. В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической