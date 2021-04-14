В Казахстане не будет военного парада 7 и 9 мая

В стране по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" Из-за нестабильной эпидситуации по коронавирусу военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в Казахстане не будет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. Какие мероприятия будут проведены вместо парада, пока в ведомстве не сообщают – окончательный план ещё не утверждён. Военный парад в Казахстане отменяют второй год подряд. В 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы, Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее распоряжение уже в марте. В стране сохраняется