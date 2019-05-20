В Казахстане не работает система «Күнделік»

Обеспокоенные родители жалуются, что не могут посмотреть оценки своих детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с сайта kundelik.kz В редакцию "МГ" с утра обратились несколько родителей, которые пожаловались, что не могут посмотреть оценки своих детей. - Сейчас конец года и учителя говорят, что оценки за четверть и даже за год выставлены, однако посмотреть я их не могу. У меня двое детей учатся. Почему все время такие проблемы с этим электронным дневником? - говорит возмущенная мама Зарина. Однако по телефону, указанному на сайте, ответили, что такая проблема не только в Урал