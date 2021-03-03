Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 марта будет временно приостановлена ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. С 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.