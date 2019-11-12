В Казахстане появился сайт для покупки и продажи мусора

На бирже отходов можно разместить объявление, чтобы продать мусор компаниям-переработчикам, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанская ассоциация по управлению отходами KazWaste разработала единую площадку для продажи и покупки различных видов отходов и вторичных ресурсов. Биржа отходов работает по принципу сайтов для бесплатного размещения объявлений от физических и юридических лиц. В 2020 году ожидается запуск мобильного приложения для биржи. Чтобы разместить своё объявление об имеющихся отходах, достаточно зарегистрироваться на сайте, указать объём отходов, цен