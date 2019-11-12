На бирже отходов можно разместить объявление, чтобы продать мусор компаниям-переработчикам, передает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанская ассоциация по управлению отходами KazWaste разработала единую площадку для продажи и покупки различных видов отходов и вторичных ресурсов. Биржа отходов работает по принципу сайтов для бесплатного размещения объявлений от физических и юридических лиц. В 2020 году ожидается запуск мобильного приложения для биржи. Чтобы разместить своё объявление об имеющихся отходах, достаточно зарегистрироваться на сайте, указать объём отходов, цену, регион и загрузить фотографию. Объявление сразу появится в разделе "Горячие объявления" на главной странице. На сайте биржи объявления также разделены по видам отходов (бумага, картон, пластик и так далее). На сайте зарегистрированы компании-переработчики, которые готовы купить вторичное сырьё. В каждом объявлении указаны контактные телефоны, по которым покупатель может связаться с продавцом или наоборот. На бирже уже появились первые объявления. За килограмм лома из электронных плат покупатели предлагают от 250 до 4000 тенге, нерабочую технику покупают по цене от 20 тенге за килограмм. С 1 января 2019 года на казахстанских полигонах запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона, бумажных отходов и стекла. До того, как попасть на полигон, любой мусор должен быть отсортирован. В 2018 году в Казахстане переработали чуть больше 11% твёрдых бытовых отходов. По прогнозам Минэнерго РК, этот показатель должен достичь 40% к 2030 году, 50% – к 2050-му. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Казахстане появился сайт для покупки и продажи мусора
На бирже отходов можно разместить объявление, чтобы продать мусор компаниям-переработчикам, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанская ассоциация по управлению отходами KazWaste разработала единую площадку для продажи и покупки различных видов отходов и вторичных ресурсов. Биржа отходов работает по принципу сайтов для бесплатного размещения объявлений от физических и юридических лиц. В 2020 году ожидается запуск мобильного приложения для биржи. Чтобы разместить своё объявление об имеющихся отходах, достаточно зарегистрироваться на сайте, указать объём отходов, цен