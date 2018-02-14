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Социум

В Казахстане предпринимателям упростят условия получения лицензии на продажу алкоголя

В скором времени лицензию не надо будет ждать 15 дней - она будет готова уже через сутки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан», если сегодня для того чтобы получить лицензию, предпринимателям необходимо предоставить пакет из четырех документов, то в будущем достаточно будет заполнить форму сведений на портале электронного правительства. - Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпо
gorod
В Казахстане предпринимателям упростят условия получения лицензии на продажу алкоголя
В скором времени лицензию не надо будет ждать 15 дней - она будет готова уже через сутки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан», если сегодня для того чтобы получить лицензию, предпринимателям необходимо предоставить пакет из четырех документов, то в будущем достаточно будет заполнить форму сведений на портале электронного правительства. - Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпошлину и подписать заявление своей ЭЦП. Помимо этого, будут значительно сокращены сроки получения лицензии с 15 дней до одного рабочего дня. Кроме того, с пятнадцати до десяти рабочих дней сократится срок выдачи лицензий на производство этилового спирта и табачных изделий, - пояснили в пресс-службе ведомства. Эти вопросы были рассмотрены на минувшем заседании межведомственной комиссии по отбору государственных услуг для оказания через государственную корпорацию «Правительство для граждан». Было принято решение оптимизировать государственные услуги по линии комитета государственных доходов до конца 2018 года. К слову, стоимость лицензии на хранение и розничную реализации в столице и городах республиканского значения составляет 100 МРП, в городах районного значения и поселках - 70 МРП, в сельских населенных пунктах - 30 МРП, стоимость лицензии на хранение и оптовую реализацию составляет - 200 МРП.

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