В Казахстане предпринимателям упростят условия получения лицензии на продажу алкоголя

В скором времени лицензию не надо будет ждать 15 дней - она будет готова уже через сутки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан», если сегодня для того чтобы получить лицензию, предпринимателям необходимо предоставить пакет из четырех документов, то в будущем достаточно будет заполнить форму сведений на портале электронного правительства. - Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпо