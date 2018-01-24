Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе "Правительство для граждан", с 15 января 2018 года такую услугу запустила госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с МВД РК. - Теперь автолюбители могут заранее забронировать престижные номера в офисе госкорпорации в спецЦОНе. В офисе необходимо оформить заявку и оплатить госпошлину. С 2014 года автовладельцы имели возможность покупать, так называемые, "зеркальные" номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв на платной основе, - объяснили в госкорпорации. Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 137 тысяч тенге, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками - 274 тысячи тенге. В 2017 году казахстанские автовладельцы приобрели более 4500 красивых номеров на 1,5 млрд тенге. Стоит отметить, что в Уральске спецЦОН откроется весной 2018 года.