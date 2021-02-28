Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в МВД, в Казахстане на учет поставлено более 20 тысяч авто, везенных до 1 февраля 2020 года из Армении и соответствующих условиям регистрации. При этом имеется ряд объективных причин, не позволивших более чем тысяче владельцев зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны. "Возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения госграницы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе", - говорится в сообщении МВД Казахстана. Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании из-за расследований уголовных дел по "финансовым пирамидам" (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях). Правительство решило продлить срок регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление правительства № 104). Кроме того, проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане. Эти меры направлены на исключение "двойного" налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев. Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений правительства Казахстана. Напомним, в январе 2020 года в МВД заявили, что ввезенные в Казахстан и не поставленные на учет автомобили из России, Кыргызстана и Армении должны пройти регистрацию. В противном случае указанные автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку, а затем и вовсе выдворены из страны. По официальным данным, в Казахстан было ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. В августе 2020 года сообщалось, что еще как минимум три тысячи армянских авто не прошли регистрацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.