В стране появится отдельная служба санитарного медицинского контроля, эпидемиологи будут приравнены по привилегиям к специальным госорганам, передает informburo.kz.
Фото с сайта zakon.kz
В Казахстане разрабатывается ряд мер, направленных на укрепление службы санэпиднадзора, сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на заседании рабочей группы в Минздраве.
- Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля.
- Будет повышен статус и полномочия главного государственного санитарного врача.
Главный санитарный врач будет наделен расширенными полномочиями и сможет своим постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны. При этом нормативно-правовой акт не будет подлежать государственной регистрации
Сегодня это создаёт трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации – процесс довольно длительный. Главный санитарный врач получит право вводить ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через госраницу, принимать решения об установлении карантинных зон, а также сможет полностью координировать противоэпидемические мероприятия на охраняемых территориях.
- Будет увеличена штатная численность эпидслужб.
- Эпидемиологи будут приравнены по привилегиям к специальным госорганам.
- Предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на госгранице и улучшить материально-техническое оснащение санэпидслужб – их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой.
Директор департамента человеческих ресурсов и науки министерства здравоохранения Сауле Сыдыкова сообщила, что в текущем году ожидается увеличение госзаказа на подготовку специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
на 40% (315 человек), в 2021 ожидается прирост на 60% (360 человек) в 2022 – на 75% (395 человек) по сравнению с 2019 годом.
Основной упор при повышение квалификации кадров за счёт республиканского бюджета с учётом пандемии будет сделан на специалистов в области эпидемиологии, инфекционных болезней, скорой помощи, лабораторной диагностики, общественного здравоохранения.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3574, вылечились 899 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
