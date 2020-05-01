По данным РГП "Казгидромет", 2 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем +28, ночью +15. В Актобе синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем +23, ночью +7. Лишь в Актау ожидается солнечная погода без осадков, днем +23, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.