Пациенты отказались от лечения и пытались самовольно покинуть больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зараженные коронавирусом выбили дверь больницы в Уральске и требуют выписки (фото) Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, пациенты, госпитализированные в областную инфекционную больницу с положительными результатами Сovid-19, отказывались от изоляции в больнице и требовали отпустить их домой. – 1 мая примерно в 14:15 пациенты областной инфекционной больницы, около 30 человек, вышли во двор учреждения, требуя отпустить их домой. У всех подтвержден диагноз КВИ, однако они, мотивируя тем, что у них нет выраженных симптомов, пытались самовольно покинуть медицинское учреждение. На требования медицинского персона они не реагировали, к месту происшествия срочно прибыли полицейские. Сотрудниками местной полицейской службой ДП ЗКО были проведены разъяснительные работы, после чего в 14.45 все госпитализированные разошлись по палатам. Общественный порядок не был нарушен, - рассказали в полиции. Сейчас представители управления здравоохранения ЗКО ведут разъяснительную беседу со всеми участниками инцидента. Напомним, 1 мая зараженные коронавирусом пациенты выбили дверь больницы в Уральске и требовали выписки. Это не первый инцидент в инфекционной больнице Уральска с пациентами с КВИ. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Так, 23 апреля пациенты областной инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    