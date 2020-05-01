Пожар произошел 30 апреля около 15.00. 30 апреля в 15.00 в пригороде Уральска произошел пожар. Со слов начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, в районе с/т «Яик-1» горела сухая трава на примерной площади 7 га с последующим переходом на лесную зону на площади 2 га. - В тушении пожара участвовали 64 сотрудника ДЧС на 15 единицах техники. Жертв, пострадавших от пожара и угрозы населённым пунктам нет, - сообщил Жасулан Джумашев. На данный момент причина пожара устанавливается. Как отметил Жасулан Джумашев, основной причиной возгорания сухой травы является человеческий фактор. Так именно с установлением более теплой и солнечной погоды угроза возникновения пожара в лесной и степной зонах дачного массива еще более усиливается. Департамент по ЧС еще раз напоминает жителям области о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности и предупреждает о том, что в случае выявления фактов несанкционированного отжига бытовых отходов и сухой травы будут применяться жесткие меры административного воздействия. DH3GmeLxMNAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.