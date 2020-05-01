Люди уверены, что у них нет заболевания, хотя результаты теста показывают обратное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Пациенты областной инфекционной больницы, зараженные Covid-19, вышли на улицы и требуют встречи с главным врачом либо акимом области. Они уверены, что абсолютно здоровы. Как рассказал один из пациентов Мухитден, его госпитализировали в больницу 19 апреля с коронавирусной инфекцией. Однако он себя прекрасно чувствует и нет никаких жалоб на здоровье. – Я лежу с 19 апреля, у некоторых пациентов результаты теста отрицательные. Врачи приходят, только когда вспоминают о нас. Температуры ни у кого нет, все вранье, мы не понимаем, для чего нас здесь держат. Минут 15 назад приехали полицейские. Мы требуем , чтобы у нас взяли анализы как положено и отпустили нас домой, - говорит мужчина. Супруга одного из пациентов Светлана говорит, что ее не впускают на территорию больницы. – Мы не знаем, что там происходит. Видим издалека, что они вышли, но сделать ничего не можем, - говорит женщина. Руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова рассказала, что сегодня, 1 мая, ближе к обеду пациенты с коронавирусной инфекцией вытолкнули пластиковые двери отделения и вышли на улицу. – Сейчас они ломятся в общежитие, где живут врачи. Пациенты требуют выписки, говорят, что они здоровы. Но тесты говорят обратное. Как мы их выпустим? Они ведь перезаражают всех вокруг, - говорит Надия Ахметова, добавив, что у пациентов бессимптомное течение заболевания. Стоит отметить, что на место вызвали сотрудников полиции, которые оцепили всю территорию инфекционной больницы. Корреспонденты "МГ" продолжают следить за происходящим. Следует отметить, что это не первый инцидент в инфекционной больнице Уральска с пациентами с КВИ. Так, стало известно, что 23 апреля пациенты областной инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами. Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Пациенты с коронавирусом выбили дверь больницы и требуют выписки в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА