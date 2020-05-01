С самого утра во дворе дома №19 в 4 микрорайоне царит атмосфера праздника. Везде чисто, убрано, у подъездов висят разноцветные шары, играет музыка. По словам жительницы этого дома Гули Тлеугалиевой, такое мероприятие они устроили к празднику Дня единства народа Казахстана. – В нашем доме нет своего КСК, но у нас есть старшая по дому Роза Амангереевна, и она следит за порядком. Все наши соседи очень дружные, есть молодежь, есть люди и старшего поколения. Мы списались в WhatsApp и решили устроить сегодня праздник. С утра все дружно вышли во двор, украсили его, сделали субботник, вывезли мусор. Люди сами вынесли лопаты, мусорные мешки. Сейчас у нас самый чистый двор в городе. В нашем доме живет председатель чеченской диаспоры Данильбек Саратов, который привез нам воздушные шары. Ими мы украсили подъезды, балконы, - говорит Гуля Тлеугалиева. По словам женщины, в их доме 100 квартир. Жители не только сделали субботник, но и провели дезинфекцию подъездов и всего двора. – Карантин карантином, но мы решили таким образом хоть немного поднять себе настроение. Тем более с пользой. В субботники задействованы абсолютно все: взрослые работают, спиливают омертвевшие деревья, дети тоже помогают. 70-летний дедушка работает, помогает, даже 90-летняя бабушка вышла во двор, - говорит Роза Тлеугалиева. QFCL5ySBmr8Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.