Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители Приуралья! Поздравляю вас с праздником - Днем единства народа Казахстана! Для нас этот праздник - символ взаимопонимания и дружбы представителей этносов, живущих в полиэтнической, но одинаково родной нам всем стране. Мир и стабильность являются одной из основ нашей государственности, нашим богатством и достоянием. С момента обретения независимости политический курс нашего государства нацелен на то, чтобы представители всех этносов страны имели равное право на развитие своих культур, сохранение родного языка, традиций и обычаев. Такие прописные истины как взаимопомощь и взаимопонимание, доброта и благотворительность, как никогда прежде стали актуальными в настоящее время, - написал Гали Искалиев. Аким области пожелал всем в этот праздничный день мира, крепкого здоровья и благополучия! Стоит отметить, что в этом году из-за объявленного режима Чрезвычайного Положения в Республике Казахстан и режима карантина в Западно-Казахстанской области отменены все массовые мероприятия. Это было сделано для того, чтобы не допустить заражения коронавирусной инфекцией.