Общее количество заболевших в области выросло до 152 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24-летняя девушка из Уральска борется с онкологией Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на утро 1 мая в области выявлено еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все шесть пациентов являются медицинскими работниками. Обследованы медработники с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования ПЦР, у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3504, вылечились 866 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.