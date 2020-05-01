Сегодня, 1 мая, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно новому постановлению главного санитарного врача ЗКО, режим карантина продлится в области до 11 мая. Однако по решению правительства будет осуществляться поэтапное послабление.
На основании этого государственная комиссия утвердила список организаций, которые не подлежат временному закрытию:
1) система здравоохранения, включая:
- больницы и поликлиники (по спискам, определяемым управлением здравоохранения)
- лабораторные услуги
- с 4 мая 2020 года медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00
- ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
- с 4 мая 2020 года стоматологическиеклиники (режим работы по записи) -разрешено работать с 10.00 до 18.00
- дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
- электроэнергетические компании
- водоснабжение
- газоснабжающие компании
- теплоснабжающие
- услуги электриков, сантехников
- пожарная служба
- услуги по уборке улиц и помещений
- сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
- дезинфекция
- телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)
- услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
- аэропорты
- железнодорожные вокзалы
- почтовые, курьерские и грузовые услуги
- социальное обеспечение
- с 4 мая 2020 года компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 до 18.00
3) промышленность и сельское хозяйство:
- пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
- сельское хозяйство
- химреагенты
- лекарственные препараты
- медицинское оборудование/инструменты
- фармацевтика, химическая промышленность
- продукты санитарной гигиены
- бумажные изделия для дома
- машиностроение
- металлургия, производство готовых металлических изделий
- легкая промышленность
- нефтегазовая промышленность
4) торговля, услуги питания и строительство, включая:
- продуктовые магазины (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
- до 11 мая 2020 года приостановить деятельность продовольственных рынков г.Уральск, за исключением организованных оптовых поставок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
- аптеки
- АЗС, АГЗС
- рестораны/бары/кафе/столовые, которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита, не имеющие услуги доставки, должны приостановить свою деятельность)
- строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно спискам акиматов города Уральска и районов).
- с 4 мая 2020 года строительные магазины,не включая объекты, расположенные на территории рынков
- Магазины автозапчастей (не включая торговые точки, расположенные на территории рынков)
- с 4 мая 2020 года продовольственные павильоны в торговых домах площадью до 500 кв. м – разрешено работать с 10.00 до 18.00
- с 4 мая 2020 года непродовольственные магазины площадью до 500 кв. м – разрешено работать с 10.00 до 18.00 (все направления), не включая торговые объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
- Фотосалоны, цветочные магазины (киоски), не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
5) другие важные услуги, в том числе:
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
- склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
- банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00 с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)
- гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
- дома престарелых
- приюты для детей
- приюты для бездомных
- приюты для животных
- агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
- СМИ
- Мебельное производство.
- СТО, автомойки, шиномонтажный сервис
- с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00, не включая расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
- с 4 мая 2020 года организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00
- с 4 мая 2020 года адвокатские услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 до 18.00
- с 4 мая 2020 года микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты - разрешено работать с 10.00 до 18.00
- с 4 мая 2020 года ателье и ремонт обуви - разрешено работать до 10.00 до 18.00, не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.
7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3504, вылечились 866 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
