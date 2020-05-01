Сегодня, 1 мая, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В поселке продукты дешевле, чем на городском рынке - жительница ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению главного санитарного врача ЗКО, режим карантина продлится в области до 11 мая. Однако по решению правительства будет осуществляться поэтапное послабление. На основании этого государственная комиссия утвердила список организаций, которые не подлежат временному закрытию: 1) система здравоохранения, включая:
  • больницы и поликлиники (по спискам, определяемым управлением здравоохранения)
  • лабораторные услуги
  • с 4 мая 2020 года медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00  до 18.00
  • ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
  • с 4 мая 2020 года стоматологическиеклиники (режим работы по записи) -разрешено работать с 10.00 до 18.00
  • дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
  • электроэнергетические компании
  • водоснабжение
  • газоснабжающие компании
  • теплоснабжающие
  • услуги электриков, сантехников
  • пожарная служба
  • услуги по уборке улиц и помещений
  • сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
  • дезинфекция
  • телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)
  • услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
  • аэропорты
  • железнодорожные вокзалы
  • почтовые, курьерские и грузовые услуги
  • социальное обеспечение
  • с 4 мая 2020 года компании информационно-коммуникационных технологий -  разрешено работать с 10.00 до 18.00
3) промышленность и сельское хозяйство:
  • пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
  • сельское хозяйство
  • химреагенты
  • лекарственные препараты
  • медицинское оборудование/инструменты
  • фармацевтика, химическая промышленность
  • продукты санитарной гигиены
  • бумажные изделия для дома
  • машиностроение
  • металлургия, производство готовых металлических изделий
  • легкая промышленность
  • нефтегазовая промышленность
4) торговля, услуги питания и строительство, включая:
  • продуктовые магазины (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
  • до 11 мая 2020 года приостановить деятельность продовольственных рынков г.Уральск, за исключением организованных оптовых поставок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
  • аптеки
  • АЗС, АГЗС
  • рестораны/бары/кафе/столовые, которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита, не имеющие услуги доставки, должны приостановить свою деятельность)
  • строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно спискам акиматов города Уральска и районов).
  • с 4 мая 2020 года строительные магазины,не включая объекты, расположенные на территории рынков
  • Магазины автозапчастей (не включая торговые точки, расположенные на территории рынков)
  • с 4 мая 2020 года продовольственные павильоны в торговых домах площадью до 500 кв. м  – разрешено работать с 10.00 до 18.00
  • с 4 мая 2020 года непродовольственные магазины площадью до 500 кв. м – разрешено работать с 10.00 до 18.00 (все направления), не включая торговые объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
  • Фотосалоны, цветочные магазины (киоски), не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
5) другие важные услуги, в том числе:
  • сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
  • склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
  • банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00 с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)
  • гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
  • общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
  • дома престарелых
  • приюты для детей
  • приюты для бездомных
  • приюты для животных
  • агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
  • СМИ
  • Мебельное производство.
  • СТО, автомойки, шиномонтажный сервис
  • с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00, не включая расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
  • с 4 мая 2020 года организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00
  • с 4 мая 2020 года адвокатские услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 до 18.00
  • с 4 мая 2020 года микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты - разрешено работать с 10.00 до 18.00
  • с 4 мая 2020 года ателье и ремонт обуви - разрешено работать до 10.00 до 18.00, не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.  7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3504, вылечились 866 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  