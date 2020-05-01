Иллюстративное фото из архива "МГ" Для получения услуги пользователю необходимо зайти на портал, во вкладке «Недвижимость» выбрать одну из трех услуг. Затем авторизоваться и заполнить заявку согласно пошаговому процессу, указанному на портале. Стоит отметить, что определить кадастровую (оценочную) стоимость и получить сведения о качественном состоянии можно как на свой участок, так и на территорию указанную в электронном плане на портале автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК). - Мы постарались максимально охватить основные сведения и упростить процесс подачи заявки. Пользователю лишь нужно выбрать один пункт из списка, произвести оплату, вложить необходимые документы и подписать ЭЦП, - прокомментировал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов, В процессе получения услуги автоматически подтягивается информация о всех земельных участках и территориях, указанных в электроном плане на портале АИС ГЗК, на которые у заявителя зарегистрированы действующие права. Из данного списка необходимо выбрать один из участков, чтобы отправить запрос. Запрос напрямую поступит в АИС ГЗК. С ответом на запрос можно будет ознакомиться в личном кабинете пользователя. Отметим, что в зависимости от целевого назначения, площади участка и объёма работ определяется сумма оплаты, которую можно произвести через Платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.