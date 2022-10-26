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Социум

В Казахстане участились кражи, совершаемые детьми

Больше всего несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, насчитывалось в Алматинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики ranking.kz подсчитали, что за девять месяцев в Казахстане к уголовной ответственности привлекли более тысячи несовершеннолетних (среди них 78 девушек и девочек). Это на 2,1% больше, чем годом ранее. 539 преступников — учащиеся, 510 – не работали и не учились. 336 подростков совершили групповые правонарушения (158 из них— с участием взрослых). 71 подросток уже ранее совершал правонарушения. Какие правонарушения совершали подростки: 468 чело
Дана Рахметова
В Казахстане участились кражи, совершаемые детьми
Больше всего несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, насчитывалось в Алматинской области.
Детские игрушки, мужские тапочки и елочные гирлянды украли из дома в Уральске (фото)
Детские игрушки, мужские тапочки и елочные гирлянды украли из дома в Уральске (фото)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики ranking.kz подсчитали, что за девять месяцев в Казахстане к уголовной ответственности привлекли более тысячи несовершеннолетних (среди них 78 девушек и девочек). Это на 2,1% больше, чем годом ранее. 539 преступников — учащиеся, 510 – не работали и не учились. 336 подростков совершили групповые правонарушения (158 из них— с участием взрослых). 71 подросток уже ранее совершал правонарушения. Какие правонарушения совершали подростки:
  • 468 человек - кражи,
  • 120 человек - грабежи,
  • 79 человек - хулиганства,
  • 58 человек - мошенничества,
  • 47 человек - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
Больше всего несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, насчитывалось:
  • в Алматинской области - 118 человек (+32,6% за год),
  • в Жамбылской области - 97 человек (+70,2% за год),
  • в Туркестанской области - 92 человек (+24% за год).
Меньше всего - в Жетысуской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан кражи

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