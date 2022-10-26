В Казахстане участились кражи, совершаемые детьми

Больше всего несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, насчитывалось в Алматинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики ranking.kz подсчитали, что за девять месяцев в Казахстане к уголовной ответственности привлекли более тысячи несовершеннолетних (среди них 78 девушек и девочек). Это на 2,1% больше, чем годом ранее. 539 преступников — учащиеся, 510 – не работали и не учились. 336 подростков совершили групповые правонарушения (158 из них— с участием взрослых). 71 подросток уже ранее совершал правонарушения. Какие правонарушения совершали подростки: 468 чело