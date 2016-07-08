Иллюстративное фото из архива"МГ" Раньше, чтобы оформить социальную выплату в случае потери работы, человеку приходилось сначала идти в центр занятости для регистрации и постановки на учет как безработный, и лишь после этого он мог обратиться в ГЦВП или ЦОН для назначения соцвыплаты по потери работы. - Теперь при приеме заявления человеку потребуется лишь удостоверение личности для идентификации и банковские реквизиты для перечисления средств, все остальные сведения исполнитель получает из информационной системы государственной базы данных физических лиц через шлюз электронного правительства и из базы рынка труда, - пояснил заместитель директора ГЦВП филиала госкорпорации "Правительства для граждан" Сериккана САБЫРЖАНОВА. Кстати, получать социальную выплату в случае потери работы казахстанцы могут до 4 месяцев. Если человек потерял работу в результате сокращения, ликвидации работодателя или из-за снижения объемов производства, то назначение социальной выплаты может быть до 6 месяцев. Стоит отметить, что размер ежемесячной выплаты определяется умножением среднемесячного дохода за последние 24 месяца на коэффициент замещения дохода – 0,3 и коэффициент стажа участия (от 0,1 до 1). Например, вы работали в ТОО 7 лет и имели доход от 50 000 до 90 000 тенге. Стаж участия в системе обязательного социального страхования 67 месяцев – это будет 1 коэффициент стажа участия, среднемесячный доход 63 000 тенге. Значит, ежемесячно вы можете получать социальную выплату по 18 900 тенге. К слову, всего с начала года за постановкой на учет и назначением социальной выплаты обратились 2 720 безработных.