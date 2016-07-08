Замакима Уральска назначен руководителем управления энергетики ЗКО
Он был заместителем градоначальника четыре года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
- В связи с переходом на другую работу бывшего руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Талдыкбаева Бауыржана ЖанпеисовичаУрынгалиев Галим Губашевич на конкурсной основе назначен на данную должность, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.
Галым Урынгалиев 1955 года рождения, образование высшее, специальность: инженер-механик. Свою трудовую деятельность начал после окончания института инженером совхоза имени Амангельды Каменского района. Затем работал на различных руководящих должностях Каменского района ныне Таскалинского района: главный инженер райспецхозобъединения, секретарь парткома совхоза Шиповский, аким Ульяновского сельского округа, начальник районного комбината коммунальных предприятий. С 2002 по 2007 годы – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска.
С 2007 по 2012 годы – заместитель акима Бурлинского района.
С 2012 по 2016 годы – заместитель акима города Уральска.
Также в ЗКО сменился руководитель управления координации занятости и социальных программ. Новым руководителем назначен Жанат АСАНТАЕВ. Ранее этот пост занимал Жанболат ИМАНГАЛИЕВ, который по состоянию здоровья подал заявление об освобождении должности.
Асантаев Жанат Асылханович 1970 года рождения. Работал главным специалистом Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, старшим судебным исполнителем, начальником отдела администратора судов города Астаны, заместителем директора юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан, заместителем акима город Капчагай, руководителем отдела социальной сферы аппарата акима Алматинской области, руководителем анализа и контроля аппарата акима Западно-Казахстанской области. С июля 2014 года работал руководителем управления по инспекции труда ЗКО.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!