Галым Урынгалиев 1955 года рождения, образование высшее, специальность: инженер-механик. Свою трудовую деятельность начал после окончания института инженером совхоза имени Амангельды Каменского района. Затем работал на различных руководящих должностях Каменского района ныне Таскалинского района: главный инженер райспецхозобъединения, секретарь парткома совхоза Шиповский, аким Ульяновского сельского округа, начальник районного комбината коммунальных предприятий. С 2002 по 2007 годы – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска. С 2007 по 2012 годы – заместитель акима Бурлинского района. С 2012 по 2016 годы – заместитель акима города Уральска.

Асантаев Жанат Асылханович 1970 года рождения. Работал главным специалистом Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, старшим судебным исполнителем, начальником отдела администратора судов города Астаны, заместителем директора юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан, заместителем акима город Капчагай, руководителем отдела социальной сферы аппарата акима Алматинской области, руководителем анализа и контроля аппарата акима Западно-Казахстанской области. С июля 2014 года работал руководителем управления по инспекции труда ЗКО.

- В связи с переходом на другую работу бывшего руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской областина конкурсной основе назначен на данную должность, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.Также в ЗКО сменился руководитель управления координации занятости и социальных программ. Новым. Ранее этот пост занималкоторый по состоянию здоровья подал заявление об освобождении должности.