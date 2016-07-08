Сейчас ребенок находится дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru 6 июля около 4 часов утра в дежурную часть УВД г.Уральск поступило сообщение о том, что под мостом в районе Омеги в детской коляске найден 7-месячный ребенок. - По данному факту в отношении 27-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 140 ч.1 УК РК "Оставление в опасности". Напомним, ранее в полиции сообщили, что 5-месячного ребенка под путепроводом оставила пьяная мать. Полицейским женщина пояснила, что она с ребенком шла со стороны дачных массивов, когда к ней стал приставать таксист. Тогда она убежала, оставив малыша.  