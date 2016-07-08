Иллюстративное фото из архива "МГ" Продавцы центрального рынка говорят, что цена на сахарный песок в среднем поднялась на 50 тенге. - В начале июля поставщики привезли сахар уже по новой цене, к сожалению, по какой причине произошло подорожание, они не сказали, - сообщила продавец Айгуль. - Сейчас килограмм сахара стоит 280 тенге как оптом, так и в розницу. Не могу сказать, что в городе дефицит песка. У нас на рынке нет ограничения по его продаже. Как рассказала жительница города Жансая АМАНБАЕВА, две недели назад его можно было купить по 220-240 тенге. - Я две недели назад купила 25-килограммовый мешок песка по оптовой цене - 220 тенге на рынке "Алтын Алма". Причем мне пришлось обойти весь рынок, чтобы найти подешевле. Продавцы не могут объяснить, почему цены так поднялись, нас, пенсионеров, конечно, это возмущает. Сейчас сезон начался, когда компоты надо варить и варенье, а у нас как обычно цены взлетели, - возмущается пенсионерка Жансая АМАНБАЕВА. В городском акимате отметили, что дефицита сахара в области нет. - В мае мы получили 5 вагонов сахара, в июне 14 вагонов и в июле уже 4 по 60 тонн. Этот объем полностью покрывает потребность области. Промониторив ситуацию на рынке, мы выяснили, что из-за увеличения спроса на сахар оптовые поставщики продают песок по 250 тенге за килограмм. Хочу отметить, что сахарный центр сейчас стал отпускать продукцию согласно определенному графику, но никаких срывов в поставках нет и ажиотаж создавать не нужно, - пояснили в городском акимате.