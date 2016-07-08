Мобильное приложение "Мой ГОРОД" временно не работает

Мобильное приложение не будет доступно в течение нескольких ближайших дней в связи с оптимизацией и техническими работами. Редакция "Мой ГОРОД" приносит читателям свои извинения за временное неудобство и сообщает, что наши новости доступны с мобильных телефонов в мобильной версии.