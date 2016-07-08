- На начало 2016 года перешло 7 уголовных дел на 10 лиц, кроме того, в течение первого полугодия поступило 18 дел на 30 лиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дел уменьшилось. Таким образом, в первом полугодии в производстве находилось 25 дел на 40 лиц, из них окончено 22 уголовных дела на 36 лиц. При этом по 19 уголовным делам в отношении 32 лиц вынесен приговор. К лишению свободы были осуждены 26 лиц, - сообщил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Судья сделал акцент на том, что в этом году не было рассмотрено ни одно дело с участием присяжных заседателей. Работа в этом направлении ведется постоянно. - Когда к нам поступает дело с участием присяжных заседателей, то представление коллегии затягивается, потому что выявляются нарушения. В связи с этим коллегия может расформировываться несколько раз и процесс затягивается, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. - Чтобы не допустить такого, хочу отметить, что существуют единые списки, которые составляются местными исполнительными органами районного или областного значения. Прошу граждан нашей области обращаться в МИО, где им обязаны предоставить эти списки, и если есть какие-то изменения или неточности, то необходимо внести коррективы. По словам ЧАЛКАРОВА, в первом полугодии было рассмотрено 5 уголовных дел в отношении 5 женщин, из них 4 были осуждены к лишению сободы, 1 - к ограничению. В отношении несовершеннолетних дела в этом году не рассматривались. Также судья сообщил, что дела по преступлениям против половой неприкосновенности рассматриваются в закрытом режиме, потому что потерпевшими проходят несовершеннолетние. В первом полугодии поступило и было рассмотрено 5 уголовных дел на 6 лиц, был вынесен приговор 4 преступникам, на стадии рассмотрения находится 1 дело. Педофилы получили от 4 до 18 лет. Что касается преступлений, совершенных против половой неприкосновенности, эти дела проходят в закрытом режиме, потому что потерпевшими проходят несовершеннолетние. поступило и рассмотрено 5 уголовных дел на 6 лиц с вынесением приговора 4 , на стадии рассмотрения находится 1 уголовное дело.