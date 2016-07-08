Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - В отношении должностных лиц ИВС Бурлинского района начато досудебное расследование по ст. 371 ч.1 УК РК - "Халатность", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, при этом не пояснив, сколько именно сотрудников изолятора подозреваются и отстранены ли они от занимаемой должности. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. Позже стало известно, что заключенные бежали, вскрыв замок. По факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".