Иллюстративное фото с сайта chudetstvo.ru Как стало известно, 5-месячного ребенка под путепроводом оставила родная мать. Полицейским женщина пояснила, что она с ребенком шла со стороны дачных массивов, когда к ней стал приставать таксист. Тогда она убежала, оставив малыша. Стоит отметить, что женщина на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения. И как сообщили в полиции, мамаша состоит на учете с алкогольной зависимостью. Ребенок с диагнозом переохлаждение находится в областной детской больнице, где получает лечение. Другие подробности инцидента выясняются.