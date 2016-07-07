Листовки с приглашениями в нетрадиционное религиозное объединение можно встретить в магазинах, кафе и парикмахерских города. Кроме того, на так называемые подростковые встречи приглашают детей до 18 лет исключительно с письменным разрешением от родителей. По словам руководителя по работе с религиозными объединениями управления по делам религии ЗКО Баянгуль СЕМГАЛИЕВОЙ, распространение листовок с приглашениями не является административно наказуемым деянием и наложить на них штраф они не могут. - В данных листовках нет никакого религиозного подтекста. Это всего лишь приглашение. Мы, конечно, ведем проверку и уже посещали с представителями ГорОО эти встречи. Есть ли разрешение у детей от родителей или нет мы сейчас проверяем. На таких встречах дети читают библию, играют в разные игры, кушают и общаются со сверстниками. Отмечу, что данное нетрадиционное религиозное течение в ЗКО зарегистрировано как церковь "Свет Евангелия", - пояснила Баянгуль СЕМГАЛИЕВА. - Наше управление будет следить за этими подростковыми встречами и проверять каждого ребенка.