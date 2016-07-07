В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что благодаря активной гражданской позиции жителей района, количество преступлений сократилось в два раза. Если в прошлом году было совершено 74 преступления, то в этом – 34. Два преступления были раскрыты, задержано 110 правонарушителей. В районном центре есть спланированный график дежурства. В рейд выходят представители всех имеющихся организаций и предприятий. - На данный момент функционирует 24 общественных формирования правоохранительной направленности, их членами являются 160 человек. За последнее время поступило еще 50 заявлений от граждан, желающих вступить в ряды ДНД, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Манарбек Габдуллин на встрече поблагодарил всех участников общественных формирований и вручил наручные часы Александру Герелису и Азамату Бермаганбетову, благодаря которым в разное время были раскрыты два преступления. Аким Зеленовского района Карим Жакупов вручил самым активным помощникам благодарственные письма. – Одна из главных задач, которую на сегодняшний день ставит перед собой местная полицейская служба, — сближение с народом, — сказал Манарбек Габдуллин. — Доверие существует, об этом говорит и тот факт, что количество граждан, участвующих в охране общественного правопорядка, с каждым годом растет. Всего в области более 200 формирований правоохранительной направленности, в состав которых входит больше двух тысяч человек. Начальник МПС области также отметил, что в этом году от населения поступило более 14 тысяч сообщений о совершении разного рода правонарушений. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти на 15 процентов. – Ежегодно мы поощряем граждан, активно участвующих в охране правопорядка. На эти цели выделяются средства в размере 3,5 млн тенге, — сообщил Габдуллин. – В этом году мы поощрили 131 человека. Денежную премию получили 60 граждан на сумму более 1 миллиона тенге.