Сергей Соляник прислал в редакцию "МГ" пресс-релиз, в котором говорится, что в начале июля начата кампания писем в адрес компаний-загрязнителей, ответственных за отравление детей поселка Березовка 28 ноября 2014 года. Родители пострадавших детей, экологи и правозащитники всех континентов, требуют от КПО б.в. и компаний Chevron, BG Group, ENI, Лукойла и КазМунайГаза предоставить финансирование на обследование и лечение пострадавших детей.
Инициатором кампании стали Коалиция «Дети или нефть?» и родители пострадавших детей поселка Березовка ЗКО, находящегося в непосредственной близости от одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений Карачаганак. Большинство родителей не имеют возможности обследовать и лечить детей в клиниках за рубежом, где им могут поставить реальный диагноз и оказать качественную медицинскую помощь. В государственных медучреждениях Казахстана детям ставят диагнозы, не связанные с токсическим отравлением, поэтому они не получают необходимого лечения, без которого многие из них могут стать инвалидами.
- Подписи под письмами поставили такие авторитетные и известные организации как Казахстанское бюро по правам человека и соблюдению законности, Социально-экологический союз/Друзья Земли – Россия, Норвежский, Голландский и Хельсинкские комитеты, Женщины Европы за общее будущее (Германия), Международная сеть по ликвидации стойких органических загрязнителей (США) и многие другие, - говорится в пресс-релизе.
В релизе указано, что письма направлены в КПО, а также в головные офисы компаний в США, Великобританию, Италию, Россию и Казахстан по обычной и электронной почте. В них говорится: «Мы, родители пострадавших детей поселка Березовка и представители международной общественности, обращаемся к вам с требованием предоставить финансирование на проведение медицинского обследования и лечения детей... Мы уверены, что заболевания детей напрямую связаны с токсическими выбросами, которые произошли на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак. Однако родители отравленных детей не получили никакой компенсации ни от КПО, ни от властей Казахстана за ущерб, нанесенный здоровью".
По словам Соляника, они считают, что КПО и члены консорциума несут обязательства по обеспечению родителей больных детей Березовки финансовыми средствами на обследование и лечение.
- Если мы не получим положительного ответа, то планируем обратиться к главам государств, где зарегистрированы компании-загрязнители, - комментирует Сергей Соляник.
Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу
28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 года в больницу попали 23 человека
, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось.
В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование
, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается.
24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКО местные власти провели сход с жителями
, где обсудили этапы и сроки переселения.
Первые пять семей из Березовки переселились в новый дом
в г.Аксай 27 ноября 2015 года.