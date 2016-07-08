Сегодня, 8 июля, в Уральск в рамках межрегионального сотрудничества прибыла делегация из Павлодарской области. Встреча проходила в конференц-зале головного офиса КПО б.в. в Уральске, где встретились и рассказали о производимой продукции бизнесмены ЗКО и Павлодарской области. После приветствия акимов двух областей павлодарские предпринимали презентовали бесшовные трубы и кабельно-проводниковую продукцию. - Я являюсь директором теплицы. Мы выращиваем цветы, которые поставляем во многие города Казахстана и приграничные регионы Российской Федерации, - рассказал директор ТОО Green House RZ Айтмагамбет Сарсенбекулы. По его словам, неохваченными павлодарскими цветами остается Запад страны, собственно, почему он и прибыл в ЗКО. При этом предприниматель вручил акиму области Алтаю КУЛЬГИНОВУ букет собственноручно выращенных роз. Уральские бизнесмены в свою очередь презентовали гостям свою продукцию. После чего между акиматами Павлодарской и Западно-Казахстанской обласей был подписан меморандум о сотрудничестве. К слову, это уже пятая область с которой ЗКО подписывает соглашение о сотрудничестве. Ранее акимат области «подписался дружить» с Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областями, а также г.Алматы.